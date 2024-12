Orozco mantuvo un tenso cruce con Eduardo Feinmann por Ficha Limpia

María Emilia Orozco, diputada nacional, dialogó con Eduardo Feinmann sobre el proyecto Ficha Limpia que terminó fracasando al no lograrse el quórum en Diputados. El periodista Eduardo Feinmann increpó a la diputada Emilia Orozco, luego de que no diera quórum al proyecto de Ficha Limpia. La legisladora salteña se excusó en una descompensación.

“La realidad es que uno no decide ni controla, ¿no? cuándo descompensas o no. La realidad es que los temas de salud, en mi caso, no vienen diez minutos antes de la sesión, sino de mucho tiempo antes”, afirmó la diputada.

Orzoco aseguró que “la principal enojada” fue ella misma, y consideró que las especulaciones de las ausencias tienen que ver con la “herencia” de desilusión y falta de confianza en el político.

Feinmann aseguró que la desilusión vino por un aparente acuerdo entre La Libertad Avanza y la oposición. El acuerdo habría sido que se bajaba el proyecto de Ficha Limpia, a cambio de que Martín Menem continúe en la presidencia de la Cámara de Diputados.

Sobre ello, la diputada salteña aseguró que es falso y volvió a insistir con que hay mucho desgaste físico y psíquico al ser diputados.

Ante ello, el periodista dijo: “Si es tan complicado, dedíquense a otra cosa. Del ochenta y tres a esta parte que vengo cubriendo temas de parlamento y nunca vi justo, de casualidad se desmayan, les agarran cagaderas, que se yo, es loco”.

Orozco respondió: “Mira, no vamos a renunciar. Lamento que haya gente descontenta, pero estamos haciendo un gran trabajo”.

Asimismo, aseguró que todos los legisladores ingresaron por ser parte del proyecto de país de Javier Milei, y que los reclamos dados por Ficha Limpia son “injustos”.

Feinmann continuó considerando que fue una “gran casualidad” que se fugen ocho votos al momento de permitirle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner.

“No le permitimos la impunidad a nadie y creo que estamos demostrando que el combate contra la corrupción viene fuerte”, aseguró Orozco.

Continuando el cruce, el periodista afirmó que hace 8 días la diputada tenía otro tipo de declaraciones. “¿Creen que la gente es idiota?”, arremetió.

“Antes de ser diputada soy persona, somos humanos. Respeto las lecturas que quieran hacer, están en su derecho, pero estoy cansada de dar explicaciones”, dijo la diputada, a lo que Feinmann le sostuvo que no se queje, porque “para dar explicaciones cobra ese sueldo”.