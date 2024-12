"No creo que los jubilados se mueran por esto": Legislador salteño por LLA habló del recorte de medicamentos del PAMI

Este último lunes se conoció la noticia de que el Pami recortó la entrega de medicamentos gratis para jubilados y abrió un registro para subsidios. Así lo anunció el gobierno nacional, que eliminó el beneficio directo para los pasivos y lo restringió solo para quienes ganen menos de 388.500 pesos, que deberán hacer un trámite.

En ese contexto, un diputado de La Libertad Avanza (LLA) fue consultado sobre la medida, que generó muchas repercusiones, y sostuvo: "No creo que los jubilados se mueran por esto".

Fue el salteño Julio Moreno Ovalle quien en declaraciones radiales para el programa Habrá Consecuencias (AM 1070) se refirió al tema.

"¿Julio, usted toma algún medicamento para su salud?", le preguntó el conductor. A lo que el funcionario libertario respondió: "No, por suerte no".

"Ah, me parecía. Porque si lo tuviera que tomar y se lo cortaran, debería estar preocupado", respondió el periodista.

"Mire, le garantizo que en definitiva, de alguna manera, se podría solucionar. A través e otras leyes, propuestas. No lo veo tan difícil", sostuvo Moreno Ovalle. A lo que el conductor intervino: "Usted no se imagina que un jubilado que hoy cobra 400 mil pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer. Para la presión, para el corazón, para el colesterol, sin el cuál no puede vivir".

A ese comentario, el diputado salteño opinó: "Es un tema de alta sensibilidad pero es uno de los tantos temas para preocuparnos. No creo que tenga la sensibilidad que usted le está dando en este momento".