El exabrupto de Pepe Mujica sobre Cristina Kirchner: "Ahí está la vieja jodiendo"

El expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica, disparó duras críticas contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. " En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”, sentenció.

Además, el veterano dirigente también fue crítico del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del exmandatario boliviano, Evo Morales. En sus palabras, Mujica hizo foco en el retroceso democrático, el autoritarismo creciente en la región y la ausencia de una renovación generacional en la política.

Las palabras de Mujica resonaron fuerte en territorio argentino. Es que el presidente uruguayo no se guardó nada y analizó: “Ahí está la vieja (Cristina) Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”.

Mujica y Cristina Kirchner tuvieron sus idas y vueltas cuando fueron mandatarios. En 2013, el uruguayo aseguró - sin darse cuenta de que tenía el micrófono prendido - que "esta vieja es peor que el tuerto". Sin embargo, tiempo después llegó a calificar a la argentina como una mujer que "a veces se pasa de rosca, pero a su manera quiere al pueblo argentino".

El dirigente uruguayo le otorgó una entrevista a la agencia AFP en donde analizó la realidad regional y juzgo el accionar de ciertos dirigentes. Entre ellos, cuestionó a Evo Morales - enfrentado actualmente con el mandatario boliviano Luis Arce -, y afirmó que "en la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”".

A pesar de criticar la poca renovación generacional de la región, Mujica revindicó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva y sentenció: "Lula está cerca de los 80 años y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil".

Sobre Venezuela, Mujica afirmó: “Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”

Pepe Mujica aseguró que no saldrá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Por otro lado, el líder uruguayo también se refirió al postergado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Sobre el mismo. El uruguayo pronosticó: “No sale ni en el año del golero porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”.

Cabe destacar que los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercosur, fueron acordados en 2019. Sin embargo, varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan por la presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo que está siendo debatido permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas exportación a la UE. Los productos apuntados son carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar, entre otros.

La mayor traba radica en que los sindicatos agropecuarios de la Unión Europea denuncian una competencia desleal. En detalle, apuntan a que la producción de dichos alimentos en el Mercosur no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas o controles sanitarios.

“Eso lo toman de pretexto”, afirmó el expresidente uruguayo y luego concluyó: “Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur”.