Se conocieron los Argentinos elegidos al premio The Best

El premio The Best de la FIFA, que reconoce a los mejores deportistas de la temporada, dio a conocer la lista de nominados, que incluye a varios argentinos.

Este jueves, se dieron a conocer los nominados a los prestigiosos premios The Best de la FIFA. Lionel Messi, quien ya ganó el galardón en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023), encabeza la lista, pero no es el único argentino nominado.

Argentina arrasó en los premios The Best: Los nominados

Lionel Messi

Lionel Scaloni

Emiliano “Dibu” Martínez

Nicolás Otamendi

Thiago Almada

Luciano Acosta

Lautaro Martínez

Germán Cano

Alejandro Garnacho

Walter Bou

¿A qué categorías están nominados los jugadores argentinos y contra quiénes compiten?

Además del capitán de la Selección, que es el único jugador previamente galardonado con este trofeo, Lionel Scaloni también representa a la celeste y blanca como nominado a mejor entrenador del mundo. El técnico argentino competirá con figuras como Pep Guardiola, reciente campeón de la Champions League con el Manchester City, y Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid.

En la categoría de mejor arquero, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a ser protagonista. El actual ganador del premio buscará revalidar su título enfrentándose a rivales de primer nivel como Ederson y Unai Simón. Su inclusión también se extiende al Once Ideal, junto al defensor Nicolás Otamendi.

Entre los mediocampistas, Thiago Almada y Luciano Acosta brillan como representantes argentinos. Ambos jugadores destacaron en la Major League Soccer, y Almada dio un salto a Sudamérica al ser transferido al Botafogo. Su desempeño los coloca en una lista donde también figuran estrellas como Jude Bellingham y Toni Kroos.

En la ofensiva, Lautaro Martínez acompaña a Messi. El goleador, pieza fundamental en la última Copa América, figura entre los mejores delanteros del mundo. A ellos se suma Germán Cano, quien lideró al Fluminense en la conquista de la Copa Libertadores 2023.

Finalmente, el Premio Puskás también incluye presencia albiceleste con Alejandro Garnacho y Walter Bou. Garnacho deslumbró con una espectacular chilena en la Premier League, mientras que Bou replicó la hazaña con un gol desde fuera del área en la Liga Profesional.