Aníbal Pachano cruzó con todo a Pablo Echarri: "Es un ordinario"

Aníbal Pachano estuvo de invitado en el programa Oveja Negra, donde habló sobre el problema que transita con SAGAI (la organización del derecho intelectual de actores), y fue durísimo con Pablo Echarri, uno de los representantes del organismo.

El histórico actor y director de teatro fue consultado si habló personalmente o por lo menos por teléfono con su colega, y fue muy tajante con la respuesta "No, no me interesa".

El conflicto comenzó hace ya muchos años, cuando Pachano reclamó que no cobraba lo que merecía desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, exigiendo una suma de dinero que consideraba como una deuda hacia su figura.

A pesar de todos los años que pasaron desde la fecha, evidentemente la herida aun no cierra, y el hombre de la galera sigue enojado con Pablo Echarri. "Es un mal educado, un ordinario. Es el que maneja SAGAI, maneja la plata nuestra" arremetió.

Luego, dio su versión sobre el famoso conflicto. "Todo empezó cuando un doblador no cobraba los derechos que se habían pagado y se habían recaudado" para luego sumar que "se terminó el circo porque se les cayó la careta", dejando en claro que la bronca está lejos de amainar.