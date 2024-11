Asesinaron a una madre que defendía a su hijo de una pelea

En un brutal episodio que sacudió a la localidad bonaerense de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, Nadia Guzmán, una mujer de 39 años, fue asesinada al intentar defender a su hijo durante una pelea callejera. La agresión, perpetrada con una "lanza tumbera", dejó a toda una comunidad conmocionada y a sus familiares clamando por justicia.

El hecho ocurrió cuando el hijo de Nadia, remisero de profesión, tuvo un altercado con dos personas tras un choque vehicular. La discusión subió de tono al llegar un grupo de jóvenes que comenzaron a pelear en el barrio Santa Brígida. En medio del caos, Nadia, quien descansaba en su casa, salió para proteger a su hijo y fue atacada con una lanza improvisada que le impactó en el ojo, provocándole la muerte instantánea.

"Mi hermana estaba durmiendo y salió cuando mi sobrino le dijo que le rompieron todo el auto. En medio de la pelea, un hombre identificado como J.M. le tiró una lanza en el ojo y me la mató ahí mismo, frente a todos", relató su hermana entre lágrimas.

Un barrio marcado por la violencia

La persona detenida por el crimen, de quien no se reveló identidad completa, estaría vinculada al narcotráfico en la zona, según los primeros testimonios de vecinos. Este hecho reaviva el debate sobre la inseguridad y la violencia armada en los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense, donde las armas caseras como las "lanzas tumberas" se han convertido en herramientas de agresión comunes.

El pedido de justicia

Los familiares de Nadia exigen respuestas inmediatas. "Me mataron a mi hermana en la puerta de mi casa y la Policía no hizo nada para detenerlos. Queremos justicia, no puede quedar así", expresó su hermana con indignación.