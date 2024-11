Causa por corrupción: la Justicia resolvió que el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, siga detenido

La Justicia de Entre Ríos resolvió que el exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción, siga detenido. Así lo confirmó la jueza de Garantías, Carola Bacaluzzo, en una audiencia que se llevó a cabo este miércoles de forma virtual. La defensa había presentado un recurso de habeas corpus para que lo dejaran en libertad.



Urribarri fue sentenciado a ocho años de cárcel en 2022, tras ser encontrado culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esta semana, la Sala I de la Cámara de Casación de Paraná había solicitado la inmediata detención con prisión preventiva por peligro de fuga y riesgos procesales, tras un pedido de la fiscalía que investigó el caso.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, “quedaron comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

La defensa de Urribarri recurrió nuevamente a la Justicia para que el exgobernador sea liberado, ya que la condena aún no está firme. Lo hizo a través de un habeas corpus. Sin embargo, según concluyó la jueza este miércoles, la presentación “no se corresponde y no es idónea” para este caso, ya que esta acción solo “protege a personas detenidas de forma ilegal”.

También advirtió que las juezas de Casación “definieron según su criterio” y “pueden compartir o no los fundamentos de la sentencia dictada”, pero no se trata de un “acto ilegal o un fallo dictado por juezas que no tenían competencia en esta causa”.