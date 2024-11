Mauro Icardi estrenó su soltería con una reconocida abogada: de quién se trata

El futbolista Mauro Icardi fue visto junto a la abogada Ángela Burgos en un boliche de Buenos Aires, algo que rápidamente recorrió las redes sociales en medio de su escandalosa separación de Wanda Nara.

Quien se encargó de revelar la noticia fue el periodista Luis Bremer en el programa televisivo A la tarde, donde comenzó por expresar: "Era una salida con amigos. ¿Era la primera vez que se veían? No. Era la segunda vez que se veían. ¿Fue sola? No, estaba con dos personas". De esta manera, no fue una clásica cita de a dos, sino que decidieron realizar una juntada popular.

"Está muy bien calificada en su profesión. La primera vez que se reunieron fueron a un bar de la calle Figueroa Alcorta. Ella fue la que le dijo a Mauro que, de ninguna manera, se presente en una audiencia frente a una insinuación o una causa por supuesta violencia de género", continuó Bremer. Así, no solo parece ser el comienzo de un romance sino una consultoría.

Para finalizar, el periodista de A la tarde detalló: "Fue acompañada por una amiga, Carolina, y un amigo, Sebastián. Estaban en otro lugar y Mauro le dijo: '¿Dónde estás? Vamos a estar en tequila con algunos amigos, sigamos hablando, hay cosas donde me siento inseguro. Vení que te invito'. Y los invitó a los tres". Todo esto evidenció que el futbolista fue quien comenzó con el acercamiento.

