¿Cuál es el plato favorito del Chaqueño Palavecino?

El Chaqueño Palavecino, figura emblemática del folclore argentino, conquista generaciones con su música, poderosa voz y estilo inconfundible. Con 40 años de trayectoria, es aclamado en todo el país y conocido especialmente por temas como La Ley y La Trampa y Amor Salvaje.

Con su estilo único y su carisma en el escenario, el Chaqueño logra una conexión especial con sus seguidores, quienes siempre están dispuestos a conocer detalles sobre su vida personal. Aunque suele ser reservado, esta vez sorprendió a su público al compartir cuál es el plato típico que ocupa el primer lugar en sus gustos.

Cuál es la comida favorita del Chaqueño Palavecino

Durante una entrevista en La Peña de Morfi, el Chaqueño Palavecino compartió recuerdos de su infancia y de los sabores que lo acompañan desde entonces. Al hablar de su plato favorito, el folclorista dejó en claro que nada lo hace sentir más en casa que una buena comida criolla. “La comida criolla, el buen locro, el buen asado”, aseguró, haciendo referencia a estos clásicos de la cocina argentina.

Para Palavecino, el asado tiene un significado especial: representa un momento de celebración y un retorno a las raíces. Explicó que, en sus palabras, “¿Qué hace el que viene de abajo cuando tiene un mango? Se va a la carnicería y se compra una buena comida, para hacer un buen asado”. Esta reflexión muestra cómo el Chaqueño asocia esta comida no solo con el placer gastronómico, sino también con un sentido de logro y disfrute de las pequeñas victorias de la vida.

Pero no solo el asado ocupa un lugar especial en su corazón. El locro, otro clásico de la cocina argentina, es también uno de sus platos predilectos. Este guiso de tradición andina es típico de las festividades patrias, y el Chaqueño comentó que, cada vez que lo come, siente un vínculo especial con la cultura y la historia argentina. Además, añadió que el guiso carrero, otro guiso tradicional que combina sabores profundos y sencillos, también es una de sus elecciones preferidas.

Para el cantante, estos platos representan algo más que comida. Según él, cada bocado de locro o asado lo transporta a su infancia y a sus raíces en Salta, de donde proviene. La comida se convierte, así, en una manera de conectar con su identidad y de recordar de dónde viene, a pesar de los años de éxitos en la escena musical argentina.

Cuáles son los próximos shows del Chaqueño Palavecino

El artista argentino continúa girando por todo el país, llevando su música y su energía a diferentes escenarios. Este noviembre, sus seguidores tendrán dos grandes oportunidades para disfrutar de su inconfundible voz y carisma. El 28 de noviembre, estará presentándose en el Quality Arena de Córdoba, una de las ciudades donde tiene un gran número de admiradores fieles que lo siguen desde sus primeros días en la música.

Al día siguiente, el 29 de noviembre, el Chaqueño se presentará en el Arena Maipú Stadium de Mendoza. Este show en la tierra del vino es especialmente esperado por el público mendocino, que siempre le demuestra su cariño y respeto. “Cantar en Mendoza es como volver a casa, la gente tiene una energía especial”, comentó en otras ocasiones sobre su relación con los fans de esta provincia.

Ambos recitales prometen una noche llena de emoción, folclore y, por supuesto, esos clásicos de su repertorio que los seguidores siempre esperan escuchar. La energía y pasión que el Chaqueño pone en cada presentación hacen de cada concierto una experiencia única, y estas dos fechas seguramente no serán la excepción.