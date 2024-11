Generación Zoe: un polémico abogado del caso Loan se sumó a la defensa de Cositorto

En las últimas horas, se conoció que un polémico abogado del caso Loan se incorporó al equipo que defiende a Leonardo Cositorto, quien está acusado por la presunta estafa piramidal en Goya, Corrientes.



Se trata de José Codazzi, quien se sumó como co-defensor de Cositorto y Maximiliano Batista en el juicio por la presunta estafa millonaria de Generación Zoe. Así lo confirmó el abogado principal de Cositorto, Guillermo Dragotto, quien este lunes habló con la Agencia Noticias Argentinas y mencionó: “Lo sumamos porque van a ser muchas las audiencias y van a durar bastante tiempo y yo no podré viajar en todas. En esas oportunidades las seguiré por Webex y Codazzi estará presencial”.



Este lunes, Dragotto participó de manera remota, mientras que Codazzi estuvo presente en la audiencia. Además, se anunció que a partir de ahora, las audiencias se realizarán durante la mañana y la tarde, para así acelerar las sesiones. El tribunal espera llegar a una resolución para mediados de diciembre.

Por otro lado, al ser consultado sobre la implicación del abogado en medio de la causa que investiga la desaparición de Loan, Dragotto explicó: “No tengo idea de la situación del caso. Decidimos incorporarlo para colaborar con mi defensa”. Cabe destacar que Codazzi fue acusado de manipulación en el caso Loan, incluyendo amenazas y sobornos.

Codazzi volvió a estar en el ojo de la tormenta, ya que este lunes se esperaba que declarara en relación al caso por la desaparición de Loan. Sin embargo, la declaración no se realizó, ya que la jueza Cristina Penzo no envió la citación oficial y, por lo tanto, Codazzi no se presentó en el Juzgado Federal de Goya.