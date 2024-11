A puro try, Los Pumas aplastaron a Italia por 50-18 en un test match

La ventana de noviembre y gira por Europa comenzó de excelente forma para Los Pumas, que aplastaron a Italia por 50 a 18 en el primer test match de tres que jugarán en el mes. Fue una sólida actuación del seleccionado argentino de rugby, que se impuso al conjunto tano de principio a fin, marcó siete tries y fue una máquina en el complemento.



Los Pumas no regalaron ni un minuto de los 80 reglamentarios ante Italia. Fueron una tromba y tuvieron otra gran actuación en un año marcado por un Rugby Championship sencillamente histórico. Con una defensa muy sólida y ataques punzantes, anotó en el ingoal rival siete veces. Lo que en la previa podía verse como un partido parejo, nunca lo fue por la perfección argentina en el juego.



De esta forma, Los Pumas se despacharon con la máxima goleada de la historia sobre Italia, sacando una abismal diferencia de 32 puntos. Los 50 puntos argentinos fueron obra de Juan Cruz Mallía (try), el mendocino Gonzalo Bertranou (try), Joel Schiavi (try), Tomás Albornoz (try, penal y cinco conversiones), Santiago Cordero (try), Matías Alemano (try) y Bautista Delguy (try).

Los próximos encuentros del seleccionado argentino de rugby serán ante Irlanda, el viernes 15 de noviembre desde las 17:10 horas; y luego ante Francia, el viernes 22 de noviembre, también a las 17:10 horas.