¡Vuelve Chiquititas! Celebra sus 30 años

La televisión de los años 90 trajo una serie que marcó a más de una generación: Chiquititas. Este programa, creado por Cris Morena, no solo se convirtió en un fenómeno de audiencia, sino también en un símbolo de la infancia de millones. Para su 30 aniversario, el elenco se reunió para recordar aquellos días y compartir anécdotas que pocos conocen.

A casi tres décadas de su estreno, los protagonistas anunciaron con un video en redes sociales el regreso de Chiquititas en un espectáculo teatral musical a realizar en Israel inicialmente. En esta nota, te presentamos 10 datos sorprendentes sobre esta recordada telenovela juvenil, que sigue encantando y emocionando a quienes alguna vez soñaron con vivir en el hogar Rincón de Luz.

Las 10 curiosidades que no sabías de Chiquititas

¿Quién compartía el camarín con Romina Yan?

Durante las grabaciones de Chiquititas, la actriz Romina Yan compartía el camarín con Natalia Lobo, quien interpretaba a una de las villanas del programa. Lobo recordó con cariño aquellos días y describió a Romina como "un sol". También rememoró las reacciones de la gente en la calle, que la reconocían como “la mala de Chiquititas”.

Esta dinámica de compartir espacio generó una conexión especial entre Yan y Lobo, creando memorias que Lobo guarda con afecto y que todavía la vinculan emocionalmente con el proyecto y sus fans.

¿Qué actriz no pudo presentarse al casting porque tenía varicela?

Jimena Píccolo, quien interpretó a una de las queridas “chufas” en Chiquititas, no pudo asistir al primer casting debido a que tenía varicela. Sin embargo, los productores de Telefe, interesados en que se sumara, hicieron un esfuerzo por incluirla, y tiempo después pudo audicionar. Su prueba consistió únicamente en pararse junto a Agustina Cherri para ver si era más baja que ella, lo cual era un requisito.

Gracias a esta peculiar situación, Píccolo logró un lugar en el elenco y se convirtió en uno de los personajes recordados por los fanáticos de la serie.

¿Quién era la más despistada a la hora de aprenderse las coreografías?

Marianela Pedano, quien interpretaba a “Maru” en la tira, era conocida entre el elenco por su carácter inquieto y algo rebelde, lo que le dificultaba aprenderse las coreografías de Chiquititas. En una entrevista, ella misma reconoció que era bastante despistada al seguir los pasos de las canciones.

A pesar de los desafíos que esto suponía, Pedano lograba salir adelante en cada presentación, con una energía que sumaba al espíritu de la serie y que los fanáticos llegaron a apreciar.

¿Por cuál de las chufas tenía debilidad Romina Yan?

Romina Yan tenía una conexión especial con Daniella Mastricchio, la actriz que interpretaba a Sol y la más pequeña del grupo. Desde el primer día, Yan se mostró muy cercana a ella, ayudándola en momentos de emoción intensa durante las grabaciones. Mastricchio recordó que Yan la cuidaba, secándole las lágrimas y haciéndole cosquillas para que se calmara rápidamente después de escenas emotivas.

Este vínculo reflejaba el espíritu maternal de Yan, que trascendía la ficción y se manifestaba en su trato hacia sus compañeras más jóvenes.

¿Quién ayudaba a las actrices con las tareas del colegio?

Además de su rol como protagonista, Romina Yan se destacaba por su disposición para ayudar a las actrices más jóvenes con sus deberes escolares. En varias ocasiones, fue vista junto a las niñas del elenco, colaborando en sus tareas y mostrando su lado solidario y comprometido.

Esta actitud de Yan consolidó su papel como líder del grupo, demostrando un apoyo constante que fue fundamental para el desarrollo y bienestar del joven elenco.

¿Quiénes fueron los primeros dos varones en ingresar al Hogar Rincón de Luz?

Al principio, el hogar Rincón de Luz era exclusivamente para niñas, pero con el tiempo, Cris Morena decidió sumar personajes masculinos. Santiago Stieben fue el primero en ingresar, interpretando a Roña, y luego se unió Diego Mesaglio, conocido como Corcho. Aunque Ezequiel Castaño, quien hacía de Mosca, fue el primer niño en grabar, su personaje se integró un poco más tarde en la historia.

La llegada de estos personajes trajo una nueva dinámica a la trama, ampliando la variedad de historias y aportando diversidad al elenco.

¿Qué actrices dejaron abruptamente Chiquititas para pasar a Cebollitas?

Dos actrices que formaban parte de Chiquititas, Solange Verina y Marianela Pedano, abandonaron la serie para unirse a Cebollitas, un programa dirigido a un público infantil que también alcanzó popularidad. Solange recordó que la transición fue rápida y un cambio significativo, pero positivo, ya que le permitía seguir viendo a sus antiguos compañeros de elenco debido a la cercanía de los estudios de grabación.

Este cambio de producción fue una decisión de Cris Morena, y permitió a las actrices explorar nuevos desafíos en otra exitosa serie juvenil.

¿Qué chufos tuvieron un romance en la vida real?

Georgina Mollo, quien interpretaba a una de las niñas de Chiquititas, y Ezequiel Castaño (Mosca) vivieron un romance adolescente durante el tercer año de la serie, en 1997. Mollo confesó que la primera en enterarse fue Romina Yan y que sus madres también se hicieron amigas, lo cual facilitó la relación entre ellos.

Este romance juvenil se convirtió en una anécdota memorable para ambos, siendo una experiencia que aún recuerdan con cariño.

¿Dónde se grababa Chiquititas?

Las grabaciones de la consagrada novela se realizaban en los estudios Sonotex, ubicados en Fleming 1101, en Martínez, Buenos Aires. Allí se creó la escenografía de Rincón de Luz y los alrededores, que simulaban el barrio en el que vivían los personajes de la serie.

Este espacio fue fundamental para dar vida al universo de Chiquititas, que tantos fans recuerdan como un hogar simbólico lleno de aventuras y emociones.

¿Quiénes cantaban las canciones de Chiquititas?

Aunque muchas personas creían que los protagonistas eran quienes cantaban las canciones de Chiquititas, varios actores revelaron que en realidad era un coro profesional el encargado de grabar la mayoría de los temas. Sin embargo, en algunas ocasiones les pidieron a los actores que grabaran sus voces para buscar similitudes y hacer ajustes.

La música fue un componente esencial de la serie, y aunque no siempre fueran las voces de los actores, las canciones lograron conectar profundamente con el público, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de más de una generación.