La hija transgénero de Elon Musk anunció que dejará EE.UU tras la victoria de Trump

En una sociedad dividida tras la reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Vivian Jenna Wilson, hija transgénero del empresario Elon Musk, decidió abandonar el país. A través de una publicación en Threads, la joven de 20 años compartió que esta decisión no fue repentina, sino fruto de una reflexión profunda y personal.

Wilson expresó que no deseaba estar asociado con su padre biológico, quien, en el pasado, ha sido uno de los principales apoyos de la campaña de Trump, donando millones de dólares a su reelección. En un mensaje publicado en Threads, la hija de Musk declaró: “No veo mi futuro en Estados Unidos” y afirmó que incluso si las políticas anti-trans no se implementarán de inmediato bajo el nuevo mandato de Trump, “las personas que votaron por esto no se irán a ningún lado en el corto plazo”.

Para Wilson, el problema va más allá del periodo presidencial; es un tema de convivencia con un sistema que percibe como hostil y sin posibilidades de cambio significativo a corto plazo.

Según las declaraciones de Wilson, el dueño de X no solo no apoyó su transición, sino que a menudo mostraba actitudes críticas hacia ella desde su infancia, cuando ella empezó a mostrar lo que él consideraba rasgos “afeminados”. La joven describió en entrevistas cómo su padre la reprendía por su tono de voz y la presionaba de forma constante, calificándolo como un comportamiento frío y cruel que, asegura, tuvo un impacto duradero en su vida.