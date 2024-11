Fallo Histórico: Condenado por la matanza de pingüinos en Punta Tombo

La Justicia de Chubut declaró este jueves culpable al empresario y productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina por el delito de “daño agravado” a raíz de la matanza de más de 100 pingüinos ocurrida en Punta Tombo en 2021. Se trata de una histórica condena en Latinoamérica. El lunes próximo se conocerá la pena que deberá cumplir.

La Regina fue hallado culpable este jueves por haber matado a 105 especímenes de pingüinos Magallanes y arrasado 292 nidos, aplastando huevos y pichones, causando daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia ubicada junto al Área Natural Protegida Punta Tombo, a 110 kilómetros de Rawson, en la provincia de Chubut.

Esta terrible situación sucedió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde las crías están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentadas con frecuencia.

Greenpeace Argentina, la Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) participaron como querellantes en un juicio que tuvo carácter histórico, que abordó los cargos de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales. Es la primera vez que un caso de “ecocidio” llega a esta instancia judicial en Latinoamérica.

Si bien con anterioridad algunos casos ambientales habían llegado a la Justicia, la mayoría fueron archivados o se resolvieron con juicios abreviados que no llegaron a juicio oral. Es por eso que este proceso fue clave no sólo para este caso particular, sino para abrir la puerta a una mayor aplicación de la ley en los crímenes ambientales.

“Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”, destacó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, en un comunicado publicado en redes sociales.

Ricardo La Regina fue hallado culpable, como autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado en dos de los hechos, en modalidad de delito continuado y en concurso real con daño agravado por un tercer hecho, este último en concurso ideal con el delito de crueldad animal. Por otra parte, absolvieron a La Regina por otro hecho ocurrido entre el 10 y 14 de septiembre de 2021, en cuanto al delito de crueldad animal, según determinó el cuerpo integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri.

La cesura de pena para La Regina está convocada para el próximo lunes a las 8.30, donde se definirá su futuro.