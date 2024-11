Sabrina Rojas continúa alimentando los rumores de una infidelidad de Luciano Castro

La ex pareja de Luciano Castro volvió a insinuar que el actor le habría sido infiel a Griselda Siciliani

Sabrina Rojas continúa en su cruzada contra Griselda Siciliani y Luciano Castro, quienes conformaron una pareja un tiempo después de que el actor se haya separado de la modelo.

En las últimas horas había insinuado una infidelidad de Luciano para con la actriz, pero ahora, luego de la respuesta de Siciliani, fue por más.

Todo comenzó cuando Marcelo Polino le había propuesto a Sabrina que le pusiera el puntaje "0" a alguien, a lo que ella respondió: "A Castro", aunque lo peor fue cuando le consultaron “¿Y el puntaje para Siciliani?” lo que Sabrina respondió con dureza: “Ni puntaje se merece”.

Luego, Griselda Siciliani, sin subirse a la polémica, apenas alcanzó a decir que "Me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública". Lejos de bajar la apuesta, Sabrina volvió a lanzar polémicas frases.

En este caso, se despachó diciendo que "El infiel desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí". Aunque también dijo que cree que Luciano Castro le fue infiel a ella con Griselda Siciliani. Hasta el momento, ninguno de los implicados le ha respondido directamente, aunque quizás semejante acusación sí sea respondida de manera más taxativa por parte del acusado.