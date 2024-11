La madre de Cami Homs opinó sobre los dichos de Lizy Tagliani contra su hija

Un inesperado momento se vivió en el programa de Susana Giménez cuando se encontraban jugando Fabián Cubero, Mica Viciconte, José Sosa, Camila Homs, Sebastián Nebot y Lizy Tagliani. La conductora de La Peña de Morfi quedó en el centro de atención luego de decirle de todo a la participante de Bake Off Famosos.



Todo ocurrió en el preciso momento en el que la diva de Telefe anunciaba que Camila y su pareja eran los ganadores de los premios que otorgaba el juego. En ese momento Lizy según ella quiso bromear pero no quedó bien parada, ya que sus palabras sonaron muy ofensivas.



"5 millones de pesos por la plata que cobra esta de manutención. Estos gatos siempre tienen suerte tienen estos gatos. Qué bronca, qué suerte tiene esta cornuda", fue parte de lo que le dijo Tagliani a Camila, además cuando se acercó a despedirse le dijo a la expareja de De Paul "aguante Tini".

Lizy hizo el correspondiente descargo y Liliana Fontán madre de Camila salió a opinar al respecto: "Estaba viendo el programa con Fran y con Bauti (hijos de Camila) y con los gritos de los nenes y la emoción la verdad que no escuché nada", comenzó contando Liliana.

Luego agregó: "Cami llegó a la noche y todavía le digo... Hay que suerte que lo ganaron pero me hubiese gustado que lo gane Lizy. Hoy a la mañana dije, que suerte que no lo ganó", sostuvo. Además subrayó que "por más que pida disculpas, no estuvo bien lo que dijo y está bueno que por lo menos haya reconocido que se equivocó".