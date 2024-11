El faltante de energía eléctrica para el verano seria más del doble de lo que prevé el Gobierno

Un estudio privado reveló que el faltante de energía durante el verano será superior al que prevé el Gobierno nacional: la demanda alcanzaría los 2.500 megavatios, y no 1.000, tal como lo predijo la administración de Javier Milei.

El informe de la Fundación Encuentro, que maneja el Frente Renovador de Sergio Massa, detalla una serie de escenarios adjudicándole la mayor posibilidad de concretarse. “Dada la oferta limitada de los países vecinos, la indisponibilidad de Atucha I y la duda de que no ingrese la CN Néstor Kirchner (Atucha II) el 13 de diciembre de 2024, se calcula que la oferta máxima posible alcance los 28.151-28.751 MW y de allí que falten de 2.500 MW para cubrir el pico de 30.700 MW que se espera”, se explica en el documento.

Al mismo tiempo, el documento plantea que alcanzar una oferta de “31.771 MW sería un escenario realizable como está el sistema de transmisión hoy, pero que no ocurrirá porque los países vecinos tendrán oferta limitada para exportar por probables sequías y altas temperaturas en sus países, a lo que se suma la indisponibilidad de Atucha I hasta el 2027”.

En ese mismo contexto, se plantea que este verano el Gasoducto Néstor Kirchner “operará a la mitad de su capacidad disponible por 2 motivos”.

Según aseguran en el informe, cuando se realizó la masiva instalación de parques eólicos y solares entre 2016 y 2019 “mediante la monetización de contratos muy rentables no se previeron y realizaron las obras de transmisión (líneas eléctricas y estaciones transformadoras) lo que impide actualmente evacuar sin restricciones toda la potencia disponible del sistema a la vez (hidroeléctrica, eólica, solar, etc) con lo cual como la energía eólica y solar no se puede almacenar entonces hay que despacharla y se restringe el despacho de la potencia térmica y el resto disponible”.

En segunda instancia, aclaran que el límite se dará porque el Gobierno actual de Milei “anuló la adjudicación de 3.000 MW térmicos a gas natural del Programa TERCONF adjudicados en noviembre 2023 de los cuales una parte hubiese ingresado durante este verano y el resto antes de junio de 2025”.

“Esta potencia se iba a instalar directamente en los puntos críticos del sistema a los que por las restricciones comentadas del sistema de transmisión no se puede llegar actualmente con más energía”, agregaron.