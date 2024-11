La delegación salteña de los Juegos Evita ya está en Mar del Plata

Desde Mar del Plata, el secretario de Deportes Sergio Chibán expresó: “Somos la primera delegación en llegar y eso se debe a la planificación y logística que realizamos desde el año pasado. Queremos agradecer al Gobernador Gustavo Sáenz por apoyar esta iniciativa que permitirá que los deportistas salteños conozcan esta bella ciudad y puedan descansar hasta el inicio de la competencia".

El funcionario informó además que “toda la delegación salteña llegó bien, para tranquilidad de los padres y que sus niños ya están disfrutando de Mar del Plata”.

Por su parte, la subsecretaría de Deportes, Claudia Vásquez, destacó al equipo de trabajo del organismo haciendo hincapié en la experiencia con la que cuentan. “Tenemos un equipo con mucha experiencia y eso es muy importante por eso quiero destacarlo. Es un orgullo como estado provincial ver las sonrisas de los niños y niñas que disfrutan de este viaje maravilloso en donde muchos de ellos tienen la posibilidad de conocer el mar a través del deporte”.

La funcionaria aseguró además que “siempre Salta es competitiva y si bien es cierto; los últimos años estuvimos entre los mejores cinco delegaciones del país, este año es atípico y celebramos que Salta esté acá con su delegación completa”.

Cabe destacar que la delegación de Salta llegó a Mar del Plata este domingo pasado el mediodía. Este lunes será el turno de la acreditaciones y la apertura oficial de los juegos, mientras que el martes comenzará la competencia, que se extenderá hasta el sábado 9.

Cronograma

Futsal masculino sub 16

Martes

9.00 Salta vs Misiones

15:10 Salta vs Santa Cruz

Futsal femenino sub 16

Martes

11:20 Salta vs Mendoza

Miércoles

12:30 Mendoza vs Salta

Rugby masculino sub 16

Martes

9:00 Salta vs Río Negro

14:00 Salta vs Santa Fe

Rugby femenino sub 16

Martes

11:05 Salta vs San Juan

Miércoles

11:30 San Juan vs Salta

Voley playa masculino sub 16

Miércoles

9:00 Salta vs Entre Ríos

14:50 Salta vs Chubut

Voley playa femenino sub 16

Martes

10:40 Salta vs Entre Ríos

Miércoles

14:50 Entre Ríos vs Salta

Voley masculino sub 15

Martes

10:15 Salta vs Entre Ríos

Miércoles

11:30 Salta vs San Luis

Voley femenino sub 15

Martes

10:15 Salta vs Entre Ríos

Miércoles 10:15

Salta vs Jujuy

Tenis mixto sub 16

Martes

14:00 Salta vs Córdoba

Miércoles

9:00 Salta vs San Juan

Handball playa femenino sub 16

Martes

10:45 Salta vs Entre Ríos

Miércoles

9:00 Salta vs Santa Cruz

Handball playa masculino sub 16

Martes

9:35 Salta vs San Juan

11:20 Salta vs Catamarca

Hockey masculino sub 16

Martes

9:00 salta vs Misiones

Miércoles

9:00 Salta vs Tucumán

Hockey femenino sub 16

Martes

9:35 Salta vs Tucumán

Miércoles

9:35 Salta vs Jujuy

Básquet 3x3 masculino sub 16

Martes

12:00 salta vs Neuquén

16:00 Salta vs Corrientes

Miércoles

12:20 Salta vs Misiones

Jueves

12:20 Salta vs Chaco

Básquet 3x3 femenino sub 16

Martes

11:20

Salta vs Tucumán

Miércoles

11:20 Salta vs Río Negro

15:20 Salta vs Mendoza

Jueves

11:20 Salta vs Tierra del Fuego

Badminton femenino single sub 16

Martes

9:00 Salta vs Chaco

Miércoles

9:00 Salta vs Entre Rios

11:55 Salta vs Santa Cruz

Badminton masculino single sub 16

10:15 Salta vs Misiones

15:15 Salta vs Mendoza

Miércoles

10:40 Salta vs Catamarca

Jueves

11:05

Salta vs Chubut

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación