Anses desmiente que se vayan a perder beneficios por no actualizar datos

Luego de que se instalaran mensajes confusos sobre la actualización de datos de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el ente informó que nadie perderá sus prestaciones por no actualizar información. Al mismo tiempo, sostuvieron que las prestaciones previsionales le corresponden por ley a los beneficiarios y no se le pueden quitar por no actualizar ciertos datos.

Desde la Anses explicaron que esta actualización de datos no es un requisito obligatorio para sostener los beneficios que otorga esta entidad, como señalaron distintas versiones. Además, subrayó que instar a a los beneficiarios a actualizar sus datos va en línea con asegurar una comunicación eficiente y directa.

Esto último se justifica desde la Anses en la posibilidad de mantener informados a sus beneficiarios sobre novedades o requerimientos relevantes, sin que la falta de datos actualizados perjudique a los titulares de las prestaciones. En ese sentido, solicitó que se mantengan actualizados el correo electrónico y el número de teléfono de los beneficiarios siempre que haya algún cambio en ellos.

La actualización de datos puede realizarse directamente en en el sitio web o en la aplicación móvil de la Anses, de manera sencilla e intuitiva. Para hacerlo, desde cualquier plataforma, se debe ingresar a la opción “Modificar datos” en el menú desplegable, ir a "Información personal" y luego actualizar los datos.