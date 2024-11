Cristina Kirchner se convirtió en la presidenta del Partido Justicialista

La jueza consideró que la decisión de la junta electoral partidaria de impugnar la lista de Quintela --por no contar con los avales correspondientes-- es correcta.

De esta manera la junta electoral del PJ está en condiciones de proclamar a Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza la lista "Primero la Patria", como la nueva titular del peronismo a nivel nacional. Según referentes de la lista de CFK, la proclamación debería producirse en los próximos días.

El texto del fallo de Servini dice que tras una evaluación de "los hechos enunciados por la Junta Electoral y los fundamentos esgrimidos en la resolución mediante la cual se tuvo por no oficializada la lista de la apelante, corresponde señalar que además de las observaciones efectuadas a algunas candidaturas de la lista recurrente la cuestión principal abordada en la resolución atacada guarda relación con el incumplimiento de la debida presentación de avales efectuada por la actora".

En cuanto a la queja presentada por los apoderados de la lista de Quintela sobre la validez del control de los avales que hizo la junta electoral, el juzgado de Servini sostiene que "Federales, un grito de corazón" dice haber presentado 70.531 avales. Afirma también que la juntal electoral contabilizó 60.755 y que unos 6.809 fueron observados por estar la información incompleta, como la falta de las fotocopias de DNI, planillas fotocopiadas o "sin las firmas de los avalistas". Había también, dice el juzgado, otros cinco mil avales que tenían otro tipo de falencias.

Ante ello, Servini afirma que los apoderados de Quintela "no acompañaron elementos probatorios que permitan realizar un análisis distinto al que fuera llevado a cabo por la Junta Electoral, en relación a la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales en cuanto a la cantidad y validez de los avales presentados". Es más, la jueza afirma que "se limitaron a mostrar su disconformidad con el control realizado con la custodia del material, no precisando objetivamente por ejemplo cuales han sido las planillas que no fueron contabilizadas".