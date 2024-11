Ordenaron continuar con los planes de entrega de alimentos a comedores y merenderos

La Justicia ordenó este jueves al Gobierno de Javier Milei continuar con los planes de entrega de alimentos a comedores y merenderos de todo el país "a los efectos de garantizar el derecho a la alimentación".

En su fallo, el juez federal Walter Lara Correa dejó en claro que no avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo ni ordena la aplicación de un programa que no estuviera presupuestado. Además, le indicó al Gobierno que depure el padrón del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM).



"Es importante subrayar que no se está ordenando un gasto no presupuestado o se esté modificando la programación presupuestal definida por el Legislador. Tampoco se está delineando una política, definiendo nuevas prioridades, o modificando la política diseñada" por el Departamento Legislativo y puesta en marcha por el Poder Ejecutivo Nacional", señala el fallo de Lara Correa.

El texto remarca que "el principio de legalidad ordena al Congreso de la Nación a confeccionar, discutir y aprobar el presupuesto mediante el cual autoriza los gastos en las distintas ramas del Estado y, luego el Poder Ejecutivo Nacional administra y ejecuta dicho presupuesto".

Además, el juez destaca el "reconocimiento del derecho a la alimentación" y señala que los comedores y/o merenderos constituyen "instrumentos para la satisfacción del derecho" en los sectores más vulnerables de la sociedad.