El "Maligno" Torres criticó la falta de apoyo del gobierno de Javier Milei al deporte

José "Maligno" Torres, el deportista argentinos que ganó la medalla de oro en BMX Freestyle en París 2024, criticó al gobierno de Javier Milei y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, por la falta de inversión en el deporte.

"Con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que estoy desilusionado de lo que yo esperaba", manifestó el biker en una entrevista con el portal Argentina Amateur Deporte.



"Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico porque estamos llenos de cosas simbólicas que están todas ahí a un costado. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar. Es muy complicado y amplio", agregó.

A casi tres meses del logro, las pistas de BMX siguen siendo las mismas, el país sigue contando con un solo parque olímpico y la "beca de Excelencia Olímpica" para los deportistas no supera los $700.000. En la actualidad, Torres recibe una suma cercana a los $689.907 (u$s577) por parte del Enard cuando países como Italia pagan u$s196.000 por oro en deporte individual, México u$s161.783, España 94.000 euros, y Brasil u$s62.300.

"Como medallista olímpico de oro y única medalla de oro, al compararme con medallas de juegos anteriores esperaba un poco más. Es evidente que no me puedo comparar con países, pero al fin y al cabo lo hago. Me comparo con Colombia y estoy comparando mi medalla con un Juego ODESUR de ellos. No tiene sentido", reprochó Torres.

"Por más que entienda la situación del país, hay que encontrarle la vuelta porque yo lo hablé con ellos. ¿Cómo puedo afrontar un Los Ángeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar nuevamente para ir a Los Ángeles 2028 no sabiendo qué puede haber. Yo les dije ´es mejor que me vaya a trabajar a un trabajo normal´ porque no me quiebro, no tengo más ansiedad, depresión, frustraciones. ¿Qué me conviene? De todas maneras creo que lo comprenden y estamos trabajando para mejorar las cosas", completó.