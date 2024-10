Gimnasia y Tiro clasificó al reducido

Por el torneo de Primera Nacional, Gimnasia y Tiro se impuso de local y logró clasificar al reducido.

El equipo de Rubén Darío Forestello, saltó a la cancha acompañado por un recibimiento de la hinchada.

El partido mantuvo el suspenso hasta los minutos finales. En el primer tiempo, un gol de Lautaro Gordillo fue anulado por off side, además recibía malas noticias desde Santiago del Estero, donde Mitre ganaba 1 a 0 a Chaco For Ever, dejándolo fuera.

Fue recien a los 35' del segundo tiempo que Ezequiel Neira convirtió el único tanto del partido, desatando el festejo.

Con el triunfo, Gimnasia cerró la etapa de grupos con 58 puntos, logrando clasificar al reducido por el segundo ascenso. El próximo rival será San Martin de San Juan, el primer escolta de la zona A.