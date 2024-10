El palito de Insua a la dirigencia de San Lorenzo tras negarse a ser homenajeado

Rubén Darío Insua sin duda dejó una huella importante en el mundo San Lorenzo. Surgido de la inferiores azulgranas y habiendo debutado profesionalmente en 1978, se terminó de ganar el corazón de Boedo durante su primera etapa como DT entre 2002 y 2003, en la que ganó la Copa Sudamericana 2002. Dos décadas después, en 2022, volvería al club de sus amores, el cual se encontraba en una situación muy complicada y mirando el descenso de reojo, y no solo lo sacó de esa zona oscura, sino que además logró clasificarlo a la última Copa Libertadores.



Este 2024 sus resultados no fueron los mejores y la actual dirigencia, encabezada por Marcelo Moretti, decidió rescindirle el contrato en abril. Tras unos meses sin equipo, el Gallego agarró la dirección técnica de Barracas Central. El último domingo le tocó enfrentar como visitante al Ciclón, en su primer partido en el Nuevo Gasómetro tras su salida, y fue ovacionado por la hinchada en su entrada a la cancha para disputar el encuentro.

Al parecer, desde el club le habían ofrecido hacerle una plaqueta con su nombre y entregársela en el estadio. Sin embargo, él rechazó el homenaje institucional. La finalización del vínculo no fue en buenos términos y el lo hizo notar. Este viernes, en una entrevista que le concedió a ESPN, explicó por que no aceptó el honor.

"Me parecía que no era necesario, de ninguna de las dos partes. Hubiera sido una sobreactuación", apuntó, con una marcada postura crítica para Moretti y la comisión directiva de San Lorenzo. "A mí con el afecto y el recibimiento que me hizo el público era suficiente", agregó a continuación, dejando en claro que su enojo no era con el club.



No es el primer palo que Insua le tira a la dirigencia. De hecho, el mismo domingo, en la conferencia de prensa, aprovechó también para lanzarle una indirecta al presidente: "Creo que en Barracas confían en nosotros porque nos ofrecieron un acuerdo hasta diciembre de 2026. No lo quiero decir en voz alta porque, cuando te ofrecen dos años, es medio peligroso", había dicho en esa oportunidad.