Para Lemoine la economía se está reactivando porque su amigo arquitecto ahora maneja un uber

La diputada nacional del partido La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, dio una insólita explicación sobre la situación actual de la economía argentina y aseguró que hay reactivación económica, pero utilizó un ejemplo errado.

Durante una entrevista televisiva, Lemoine comentó que, aunque en ciertos sectores de la economía se comenzó a notar una leve reactivación, muchos todavía enfrentan serios problemas económicos.

La diputada contó que recibió diversos comentarios sobre la situación económica, algunos de los cuales apuntaban a una mejora en sus negocios y que comenzaron a reactivar las ventas nuevamente tras un largo periodo de inactividad. Sin embargo, Lemoine expuso que esto no implica que la situación esté del todo solucionada.

“En algunos casos sí empezó a reactivarse. No es para festejar, porque es gente a la que todavía le va mal. Pero me están diciendo ‘che, sabés que me está yendo muy bien’, ‘sabés que empecé a vender de nuevo’ ”, comenzó en su exposición Lemoine al ser invitada a La Nación +, remarcando que muchas personas todavía no ven mejoras sus condiciones económicas.

Lemoine describió estos casos como parte de "un cambio de paradigma” en el país para justificar así que personas altamente capacitadas tengan recurrir a trabajos alternativos para poder sostenerse económicamente.