Aprobaron la reforma que extiende a 10 años la vigencia de la licencia de conducir

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de reforma de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que extiende el plazo de vigencia de la licencia de conducir en Mendoza a 10 años. La iniciativa original fue presentada por el diputado de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo, y se le sumó una reciente propuesta del Gobierno de Mendoza que sumó otras modificaciones a la legislación vigente.



El proyecto se votó esta mañana, fue aprobado por unanimidad, por 42 votos afirmativos de todos los bloques, y obtuvo media sanción. Ahora deberá ser tratado por el Senado provincial para convertirse en ley.



La propuesta que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, había ingresado a la Legislatura este martes y tuvo un tratamiento exprés, ya que se acumuló con un proyecto impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo, que planteaba una reforma en el mismo sentido y ya venía debatiéndose en comisiones.

La modificación más significativa que se platea consiste en la ampliación del plazo de validez de las licencias de conducir a 10 años, que actualmente tienen una vigencia de 5 años, hasta que la persona cumple 65 años de edad. A partir de allí, desde los 66 a los 75 años, va a durar 5 años la licencia, y para los mayores de 75 va a durar 3 años.



A su vez, el diputado Cairo resaltó que “la renovación no va a exigir para los adultos mayores un nuevo examen, como pasa actualmente, un examen de manejo y un examen teórico, sino que se va a basar en los temas médicos, como es la experiencia internacional”. “Se toma examen visual, auditivo y examen físico en general, y no una nueva prueba de manejo, lo cual realmente era bastante discriminatorio y engorroso para los adultos mayores, porque en definitiva son quienes protagonizan la menor cantidad de accidentes graves, puesto que en general conducen con mayor prudencia y estaban siendo discriminados. Y además para los adultos mayores, la tarifa va a ser del 50% de la tarifa habitual”, añadió el legislador que impulsó la reforma.

Uno de los cambios que introdujo la propuesta de Poder Ejecutivo fue que la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial pase de la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial al Ministerio de Seguridad y Justicia. El objetivo de esta medida es unificar las autoridades responsables de la aplicación de la Ley N° 9024, ya que actualmente existen tres instancias provinciales que desempeñan este papel: la Dirección de Seguridad Vial, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y la Dirección de Transporte, además de los municipios.

Otra novedad importante en el proceso de renovación de las licencias tiene que ver con medidas más estrictas para quienes han cometido infracciones relacionadas con el consumo de alcohol. En esta línea, se establece en el proyecto la excepción del plazo de renovación para “los condenados por delitos vinculados a la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor, para reiterantes de la infracción de conducir alcoholizado. En estos casos el plazo de renovación será de 5 años.

Requisitos para la renovación

La propuesta establece cambios en los requisitos para la renovación por vencimiento de la licencia de conducir:

Que no haya transcurrido más de un (1) año desde su vencimiento. Si transcurrió dicho plazo, se considera como tramitación de licencia nueva.

El arancel de renovación será del 50% para los mayores de 65 años.

Presentar certificado de libre deuda de infracciones de tránsito.

Declarar bajo juramento que no se padecen o hayan padecido afecciones cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales que afecten la aptitud para conducir.

Aprobar un examen médico psicofísico, en el que se determine su aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir.

No se exigirá una nueva prueba de manejo a los conductores que renueven su licencia para el caso de los mayores de 65 años, salvo expresa indicación médica o, para todos los casos, que haya transcurrido más de un año del vencimiento de su licencia.

El personal de la Policía de Mendoza y del Servicio Penitenciario Provincial que cumplan funciones de chofer o motorista estará exento de los costos de las renovaciones.