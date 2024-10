El 11 que planea Fernando Gago para enfrentar a Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina 2024

Son horas cruciales para Boca y Fernando Gago deberá resolver qué equipo pone en cancha ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

La derrota ante Tigre por la Liga Profesional llenó de dudas al entrenador, que evalúa si debe poner en cancha a algunos referentes como Sergio Romero, Marcos Rojo y Pol Fernández, muy cuestionados por los hinchas.

En ese sentido, tras la goleada en contra ante el Matador, Leandro Brey tiene chances de volver a ser el arquero titular en el estadio Marcelo Bielsa.

También es una incógnita lo que pasará con Edinson Cavani, ya que el goleador uruguayo no muestra su mejor versión física. Ahí es donde gana terreno Milton Giménez, que pese a haber llegado en este mercado de pases mostró muy buenas actuaciones cada vez que le tocó entrar.

La lista de convocados que presentó Gago para este partido no dista mucho de la del encuentro ante Tigre, por lo que se prevé que no habrá demasiados cambios entre los titulares. A pesar de eso, el 11 final es una incógnita porque, tal y como sucedió en otros equipos, Pintita no deja pistas sobre los jugadores que mandará a la cancha desde el arranque en Rosario.

La posible formación de Boca ante Gimnasia por los cuartos de final de la Copa Argentina 2024

Sergio Romero o Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón o Guillermo Fernández o Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.

El insólito error de Boca en la lista de convocados

En la previa del partido ante el Lobo, la cuenta oficial del club sorprendió a todos al publicar la lista de convocados sin Kevin Zenón. La ausencia de su nombre no pasó desapercibida y generó un fuerte revuelo entre los hinchas, quienes rápidamente expresaron su descontento en las redes sociales.

La situación desató una ola de críticas y se convirtió en un tema central de conversación entre los usuarios del equipo Xeneize. Los hinchas no tardaron en manifestar su indignación con comentarios como: “¿Y, Zenón?” y “Cómo no va a estar el dueño de la granja”, en alusión a la ausencia del exfutbolista de Unión de Santa Fe.

Tras algunos minutos, Boca se percató del error en la lista de convocados, donde faltaba Kevin Zenón, y rápidamente borró la publicación original para subir una nueva con la inclusión del volante ofensivo.