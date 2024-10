Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro de Brillante

Mirtha Legrand fue homenajeada durante la primera entrega de los Premios Martín Fierro del Cine. Teté Coustarot fue la encargada de presentar la estatuilla mencionando varias de las películas que protagonizó la actriz y conductora en sus 83 años de carrera.

"Muchas gracias, por favor no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre", dijo "La Chiqui" al recibir su premio y destacar la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como fueron haciendo varios de los premiados de la noche.



La diva miró al público y reveló que le da mucha alegría que se haga una fiesta de este estilo: "¡Qué noche tan linda! Están Susana y la Borges. Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino, toda mi familia lo es. Mi querido hermano José Martínez Suárez, mi hermana Goldi, que también hizo cine y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. En mi casa se amaba y se sigue amando el cine, no se puede cerrar el INCAA. El cine argentino es el más importante de habla hispana".