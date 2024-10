Furia contó cómo se encuentra a seis meses de su diagnóstico de leucemia

Juliana Furia Scaglione fue una de las jugadoras más polémicas que pasó por la casa de Gran Hermano. Por sus actitudes y provocaciones a sus compañeros perdió apoyo y finalmente terminó siendo eliminada en la edición pasada donde el ganador fue Bautista Mascia.



Sin embargo, la exparticipante tuvo momentos complicados en la casa "más famosa del país" luego de ser diagonosticada con leucemia. De hecho, ella estuvo autorizada por la producción a romper el aislamiento para realizarse estudios correspondientes y ver si podía seguir en juego.



En su momento y al regresar al reality, Furia le contó a los demás participantes el complicado cuadro de salud: "Les digo el diagnóstico, tengo algo que es malo pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende como estoy en nivel uno y no es el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada", expresó aquella vez en la casa de Gran Hermano.

A seis meses de que los médicos le confirmaron que tenía leucemia, habló en Socios del Espectáculo y contó cómo se encuentra: "La verdad es que me avisaron que tenía eso cuando me hicieron el estudio de sangre", comenzó contando Juliana respecto al momento en el que le dieron la dura noticia.

Luego agregó: "Mis doctores me dijeron que es por una cuestión de genética. Por suerte, lo mío es asintomático, sin tratamiento. Por el momento, es algo crónico y los estudios dan normales, como dieron al principio. Yo me siento muy bien físicamente, estoy entrenando. Estoy fuerte, como bien, llevo una vida sana así que todo muy tranquilo", expresó Furia quien se encuentra bien en el plano personal y profesional.