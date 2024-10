La CGT repudió los dichos de Javier Milei contra Cristina Kirchner y pidió no "naturalizar la violencia en el discurso político"

La Confederación General del Trabajo (CGT) se sumó a las críticas contra el presidente Javier Mileipor sus dichos contra la exmandataria Cristina Kirchner y advirtió que "el uso y abuso de la violencia verbal" por parte del jefe de Estado "ponen de manifiesto su repudiable intolerancia política y dañan el sano ejercicio de la convivencia democrática".

"Desde la CGT repudiamos la violencia política ejercida por el Presidente al borrar todos los límites de la confrontación democrática, alentando la muerte de quien fuera dos veces Presidenta de los argentinos", enfatizó la central de trabajadores a través de un comunicado.

El mensaje llegó luego de que el Presidente afirmara que le "encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro".

De esta manera, llamaron a no "naturalizar la violencia en el discurso político" y apuntaron contra "la irresponsabilidad del Presidente al denostar a todos quienes no comparten su visión económica, social o política" al advertir que hay "consecuencias en la pacífica convivencia social". En esa línea, consideraron que las declaraciones del libertario fueron "un acto antidemocrático que no se puede dejar pasar por alto".

Para cerrar el comunicado, la CGT finalizó: "Expresamos nuestra incondicional solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, la muerte no puede formar parte de la disputa política".

El mensaje de la central obrera llegó en un momento de fuerte tensión dentro del peronismo, de cara a las elecciones internas del PJ, que enfrentarán a la expresidenta y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

En esta interna, los sectores dialoguistas de la CGT mantienen distancia de Cristina y se acercan cada vez más a la lista del mandatario provincial.

Presentaron un pedido de juicio político contra Milei por sus dichos contra Cristina

A raíz de los dichos del Presidente, el senador kirchnerista Carlos Linares presentó hoy un pedido de juicio político contra el mandatario por "mal desempeño de sus funciones" por estas declaraciones.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el legislador informó que presentó un proyecto de resolución "pidiendo que la Cámara de Diputados promueva el juicio político contra Milei tras sus declaraciones amenazantes en contra de la expresidenta".

"Estos dichos incitan a la violencia, nos retrotraen a los años más oscuros de la historia de nuestro país y no tienen lugar en la política argentina", enfatizó Linares.