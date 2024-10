Río Negro: Le prohíben cargar nafta a un padre que debe la cuota alimentaria de sus hijos

Una jueza de familia estableció que no podrá entrar a las YPF hasta que no se ponga al día

El Poder Judicial de la provincia de Río Negro le aplicó una singular pena a un padre de cuatro hijos por no cumplir con el pago de su cuota alimentaria. La jueza de Familia de Viedma, Paula Fredes, determinó que hasta tanto no cubra su deuda y se ponga al día con los pagos, el hombre no podrá cargar combustible en la ciudad.

La jueza ordenó, en su resolución, que se les informe a todas las estaciones de servicio de YPF que tienen prohibido venderle combustible al padre deudor.

El fallo no solo se refiere a la carga de combustible. Como el condenado trabaja abasteciendo a un supermercado de una ciudad de la región Sur de la provincia de Río Negro, también se le prohibió brindar cualquier servicio a ese establecimiento.

De acuerdo con el texto de la sentencia de la jueza, esto incluye contratar, vender productos o bienes, realizar tareas de transporte o hacer mudanzas, entre otras cosas, “hasta tanto acredite fehacientemente el pago de la prestación alimentaria en favor de sus cuatro hijos”.

El supermercado también fue notificado de la prohibición, por lo cual entrará en falta en caso de que la desoiga y trabaje con el hombre implicado.

Como medida final, la magistrada también dispuso el embargo del 15 por ciento de los ingresos por las contrataciones que el deudor alimentario tiene con la Municipalidad. En este caso se incluyen contratos de locación de obras y servicios en general.

En cambio, no se hizo lugar por el momento a una solicitud de la contraparte demandante, que había solicitado también el embargo de las cuentas y plazos fijos. La jueza dictaminó que pero primero deberá precisar cuáles son las entidades financieras que requieren la medida.

Casos frecuentes en Río Negro

Las demandas por alimentos y por divorcios son algunas de las tipologías más frecuentes dentro de los casos tratados por los tribunales de Familia en la provincia de Río Negro, según indica el último informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.

El fuero de Familia en Río Negro se compone por 16 organismos entre juzgados, juzgados multifueros y unidades procesales. En lo que va del año, el área tramitó 709 demandas por alimentos, sobre un total de 9.393 nuevos casos ingresados de los cuales más de la mitad corresponde a procesos sobre violencia intrafamiliar.

El fútbol, otro medio de castigo

Este fallo que condena a un deudor alimentario a no poder cargar combustible se suma a otros que se dieron en las últimas semanas en Río Negro y que también castigan a padres deudores con penas inusuales.

En uno de ellos, un jugador de un equipo de El Bolsón que participa en la Primera División de la Asociación de Fútbol de la Comarca Andina (AFCA), fue desafiliado de su club, el Deportivo Cristal, y no podrá seguir compitiendo, por no hacerse cargo de la cuota alimentaria.

En otro, también relacionado con el fútbol, se le prohibió a un padre de General Roca el ingreso a las canchas de su ciudad porque privilegiaba el fútbol sobre los horarios establecidos en los cuales tenía que estar con su hija.