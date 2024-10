Cristina Kirchner durísima con Kicillof

A poco más de 24 horas para el cierre de listas para las candidaturas a la presidencia del PJ, la interna peronista está más vigente que nunca. El acto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizado ayer, no alcanzó para calmar las aguas. Incluso la reacción fue peor. Si bien el mandatario reivindicó a la expresidenta Cristina Kirchner, no fue tajante en su respaldo a sus intenciones de conducir el Partido Justicialista.



Y la respuesta de CFK no tardó en llegar. “No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, señaló enojada ante un reducido grupo de intendentes, legisladores, sindicalistas y dirigentes de su confianza en una reunión en SMATA, este viernes por la mañana.

De la reunión participaron Máximo Kirchner y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, todos de La Cámpora. También asistieron otros jefes comunales, como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

Otra de las duras frases que expresó CFK fue “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, también en referencia a la presunta deslealtad de Kicillof por no alinearse detrás de ella pese a la historia política compartida. La expresidenta y su núcleo duro sostienen que la carrera y la ascendencia del Gobernador en el peronismo se la debe a Cristina Kirchner, por “las oportunidades” que le dio, como legislador, ministro y respaldando y promoviendo su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

“El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él”, habría sido otra de las fuertes definiciones de la exmandataria en la cumbre con los más cercanos.