Revelan la portada del nuevo libro de Los Juegos del Hambre: ‘Sunrise on the Reaping’

La editorial norteamericana Scholastic ha dado a conocer la portada de ‘Sunrise on the Reaping’, la nueva entrega de la saga Los Juegos del Hambre, escrita por Suzanne Collins. El libro, que será publicado el 18 de marzo de 2025 en inglés, llevará a los lectores de vuelta al mundo de Panem, 24 años antes de los eventos narrados en la primera novela de la serie. La fecha de lanzamiento en español aún no ha sido anunciada.

David Levithan, vicepresidente y director editorial de Scholastic, describió la portada, diseñada por el artista Tim O’Brien, como un símbolo de los temas centrales de la saga. En la ilustración, se exploran las fuerzas opuestas conectadas por su naturaleza común, representadas por el sinsajo y la serpiente, dos figuras clave de la serie.

Suzanne Collins ha declarado que su inspiración para este nuevo libro provino de la idea del filósofo David Hume sobre la sumisión implícita, y cómo “la facilidad con la que los muchos son gobernados por los pocos” encaja en la estructura de Panem. Collins también mencionó que el concepto de propaganda y el control de la narrativa serán ejes importantes en esta nueva entrega.

La trama de 'Sunrise on the Reaping' comenzará la mañana de la cosecha para los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Este evento, que conmemora el 50 aniversario de los Juegos, obligará a cada distrito a enviar el doble de tributos. En el Distrito 12, Haymitch Abernathy, un joven que intenta aferrarse a la normalidad, será uno de los seleccionados, lo que marcará el inicio de una lucha por la supervivencia. En la saga original, Haymitch es el mentor de Katniss y Peeta, quien los convence de jugar el rol de “los trágicos amantes del distrito 12”.

El sinopsis oficial del libro describe cómo Haymitch, en un día común, es arrancado de su hogar y su amor para ser enviado a la capital junto con otros tres tributos. Entre ellos, una amiga cercana, un apostador compulsivo y la joven más altiva del distrito. Aunque al principio parece que su destino está sellado, Haymitch encontrará dentro de sí mismo una voluntad de luchar que resonará más allá de la arena mortal.

La adaptación cinematográfica de 'Sunrise on the Reaping’ya ha sido confirmada por Lionsgate, con planes para que el estreno en cines ocurra el 20 de noviembre de 2026. El director Francis Lawrence, quien trabajó en las anteriores películas de Los Juegos del Hambre, está en conversaciones para liderar esta nueva producción.

Esta será la primera novela de Los Juegos del Hambre publicada desde La ‘Balada de Pájaros Cantores y Serpientes’ en 2020, que también fue adaptada a la gran pantalla en 2023. Los fans de la saga han expresado su entusiasmo por volver a sumergirse en el oscuro universo de Panem, esta vez desde la perspectiva de un joven Haymitch Abernathy.