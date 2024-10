Patricia Bullrich lanzó un nuevo programa para que los presos trabajen en las cárceles: ''Se terminó la vagancia''

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, realizó este jueves el lanzamiento del programa Manos a la Obra en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El mismo será implementado en todo el país por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles.

En ese marco, Bullrich declaró que ''este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del SPF, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad''. Y agregó: ''Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal''.

El programa comenzó con una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Acto seguido, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios. Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país. Además, incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios, así como también la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas.

''Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó'', aseguró la ministra. ''Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar'', añadió.

A su vez, indicó: ''Nuestro objetivo es devolverle a la sociedad lo que se le quitó. No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada. No vamos a aceptar esa injusticia, ni vamos a aceptar que el salario de una persona que sí trabaja en las cárceles sea igual o mayor al de aquella persona que ha hecho las cosas bien. Distinguimos a los hombres y las mujeres de bien de aquellos que han roto el compromiso de mantener la ley y una sociedad segura''.

Además adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios de fondo, ''que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario''.

Bullrich aseguró que la ''injusticia se termina''

''Cada una de estas cárceles son impuestos acumulados de ciudadanos que son robados, asesinados, violados y que después tienen que poner plata para pagar la cárcel que no arreglan los que están adentro. Esa injusticia se termina'', manifestó. Y agregó: ''El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar''.

''Estamos aplicando la filosofía de terminar con la impunidad y la injusticia que da lo mismo robar que no robar, matar que no matar. Claramente no da lo mismo'', concluyó.

En esa línea, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, realizó un repaso de los últimos 10 meses de gestión, comentando que soportaron ''620 hábeas corpus y ganamos todos''. Asimismo, señaló que se está trabajando en un proyecto para modificar la ley orgánica del SPF, para volverla “más corta, más concisa, que recoja las necesidades de la institución”. También que se modificaron los los pliegos para que las licitaciones de compra de comida sean más amplias, donde cualquier empresa pueda competir. “Estamos generando mecanismos de transparencia para superar los problemas que todos sabemos que existen en esta cuestión de la vida intramuros” contó el subsecretario.

Por último, el director nacional del SPF, Fernando Martínez, declaró que la implementación de este programa reafirma el compromiso de la fuerza de seguridad para cambiar ''las cosas que están mal desde hace mucho tiempo''.