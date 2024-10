El diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau denunció a Patricia Bullrich por "amenazas y coacción agravada" luego del cruce que mantuvo este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja durante el debate por el Presupuesto 2025.

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Moreau detalló las demandas que presentó en Comodoro Py contra la ministra de Seguridad. "Hoy a primera hora en Comodoro Py dejé asentada la denuncia penal por amenazas y coacción agravada contra Patricia Bullrich. Esta tarde iniciaré las acciones civiles. La mercenaria de la violencia institucional no me va a ni intimidar ni ensuciar", marcó.



En tal sentido, en otro posteo antes de presentar las denuncias, el diputado nacional de Unión por la Patria cargó contra Bullrich por sus dichos en la comisión de Presupuesto y Hacienda este martes: "Por supuesto, como se incomodó con muchísimas preguntas que se le hicieron y le hicimos acerca de su forma de actuar, todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en algún momento dado se exaltó y mostró su carácter".

"En primer lugar, me amenazó y me dijo 'tené cuidadito'. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza pero no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave y además si lo hace sobre un diputado nacional porque lo está coaccionando para que yo no actúe como la Constitución me permite actuar", enfatizó en esta línea.

También, apuntó a la exposición de la titular del Ministerio de Seguridad: "He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y amenazas y además porque se puso nerviosa porque la interrogamos sobre todos los desmadres y los atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de 10 años haya sido gaseada hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hacía 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación".