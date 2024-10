Javier Milei se reunió con Boris Johnson

El presidente Javier Milei se reunió este lunes con Boris Johnson en la Casa Rosada y viajará próximamente a Reino Unido, donde se encontrará con el histórico cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger.

Según consignó la periodista Liliana Franco en Ámbito, fuentes presidenciales marcaron que "hubo química" durante la reunión entre Milei y Johnson. Además, confirmaron que el ex primer ministro británico organizará una conferencia que brindará el jefe de Estado junto a un encuentro con Jagger.



En tanto, la reunión duró duró más de una hora y media y también formó parte la esposa del exalcalde de Londres, Carrie Johnson, junto a una asistente de Johnson. También, las religiones y la ecología fueron otros ejes del cónclave, mientras que no se dialogó sobre las Islas Malvinas.

Por otro lado, el ex primer ministro británico le regaló un ejemplar de su libro autobiográfico, llamado Unleashed, con la dedicatoria "To president Mile with the best wishes" (para el presidente Milei, con mis mejores deseos).