Caso Loan: un nuevo giro apunta a la madre del menor tras conocerse más audios

La abogada de Laudelina, la tía de Loan, ofreció una sorprendente declaración que propone un vuelco inesperado en la investigación dentro de la familia del niño. Mónica Chirivin dio detalles acerca de la declaración de su defendida, quien brindará pruebas ante la Justicia contra María Noguera, mamá de Loan.

"Va a hacer hincapié en el día del hecho, en algunas cosas que ella (la madre de Loan) observó y escuchó y vio" sostuvo la abogada, y sumó: "tal vez no le dio importancia porque no pensó jamás que eso podía ser".

Qué dice la defensa de Laudelina

“Ahora, en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó, vio y percibió no estaba tan equivocada. Y no estoy hablando de El Naranjal, precisamente. Después de que desaparece el chico”, explicó la abogada.

Además, la letrada justificó la reacción inesperada de la mujer allegada al papá de Loan y su propio hermano, José Peña: “¿Por qué no lo dijo antes? Porque para decir algo, tiene que tener las pruebas. Es decir, como defensa, yo me ocupo de que lo que ella diga, se pueda corroborar”.

La mamá de Loan increpó a Laudelina

Se conoció que la mamá de Loan se presentó en la casa de la hija de Laudelina, Macarena, donde además viven menores, para pedirle que diga toda la verdad de los hechos. “Fue una situación muy molesta y sobre todo irregular que no se debe pasar por alto", sentenció Chirivin.

También sostuvo: "La señora María tiene sus abogados para transmitir sus inquietudes y para preguntar lo que ella quiera. Lo pueden hacer a través de un escrito”.

“Existen menores en esa casa y no deben tener ese tipo de contacto. Cualquier duda de la señora María podría haberla canalizado a través de la misma Laudelina, que ella dejó autorizado para que los parientes pudieran ir a verla y a preguntarle lo que quisieran”, sumó.

Por último, dijo que la madre "se contradice, porque ellos mismos son los que están diciendo que estos últimos 10 detenidos habrían estado manipulando a los menores. ¿Y qué es esto de ir a increpar donde hay menores?”.