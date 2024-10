Shakira agotó las entradas para sus conciertos en Argentina

Este martes a la mañana, Shakira volvió a batir otro de sus cientos de récords: en 40 minutos sus fans agotaron las entradas dispuestas en la preventa para su show del 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo.

Desde la mañana temprano, sus seguidores se sentaron frente a sus computadoras y sus otros dispositivos para hacer la cola virtual en busca de un ticket. Hubo varios momentos de colapso del sistema ante la altísima demanda, pero se pudo concretar el operativo previsto.

Este miércoles 9 de octubre, a partir de las 10, comenzará la preventa Santander Select Visa disponible por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez agotada esa preventa, comenzará la Preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock.

La superestrella colombiana anunció la semana pasada una larga gira por Latinoamérica, que la traerá nuevamente a Argentina a principios de marzo del 2025, con producción de Fenix Entertainment, después de seis años de ausencia.

Las mujeres ya no lloran World Tour visitará la Argentina, Chile, Brasil, México y países como Perú que no fueron parte del tour anterior. Entre otras perlitas de su nueva gira, no sólo visitará sitios por primera vez, sino que volverá a su Barranquilla natal donde se presentará después de 19 años.

Las mujeres ya no lloran World Tour es un homenaje a la popular música de Shakira, con una mirada hacia el futuro. Inspirada en su álbum Las mujeres ya no lloran, esta gira promueve un mensaje de empoderamiento y fortaleza, que Shakira busca transmitir a varias generaciones de fans.