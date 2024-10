La mamá de Roberto García Moritán ventiló la conversación que tuvo con Pampita: “Tengo todo grabado”

Lucila Fernández Llanos confirmó que se contactó con su exnuera para pedirle que no cuestione públicamente a su hijo.

En las últimas horas, la mamá de Roberto García Moritán habló de la separación de su hijo y Pampita. Sin pelos en la lengua, Lucila Fernández Llanos confirmó que se comunicó con la modelo para pedirle que no eche más leña al fuego y no tuvo la respuesta que esperaba.



Al aire de LAM (América), Yanina Latore informó: “Hoy la mamá de Moritán la llamó a Pampita y le pidió bajar las aguas y que lo estaban destrozando al hijo mediáticamente. ¿Sabés lo que le contestó Pampita? ‘No voy a parar hasta hacerlo m...’”.

Al ser consultada por el móvil de A la tarde (América), Lucila expresó: “Sí, existió el llamado. No le pedí compasión, le mandé un abrazo, un beso y le deseé lo mejor. También que piense en los hijos porque él tiene dos adolescentes que están sufriendo”.

Respecto a la reacción de su exnuera reafirmó: “Es verdad que dijo algo fuerte, tengo todo grabado. (...) Yo la quiero, pero es muy dura”.

La actitud que la mamá de García Moritán le reprochó a Pampita: “Quiere destruirlo”

La mamá de Roberto García Moritán habló de la separación de su hijo y Pampita. Lucila Fernández Llanos sorprendió con sus declaraciones. Entre la defensa a su heredero y pases de factura a la modelo, la mujer reveló: “Ella no puso el punto final”.

“Me sorprendió la noticia. Es que no tengo nada que decir. Él no está bien, se están aprovechando. Lógicamente Carolina es muy querida. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. ¿Por qué lo condenan?”, dijo en diálogo con el móvil de A la tarde (América).

El cronista señaló que se habla de presuntas infidelidades por parte de su hijo y la mujer lo cruzó: “No hay pruebas. ¿Por qué lo condenan?”. Inmediatamente el movilero aprovechó para indagar más acerca de la tajante decisión de la modelo. Pero Lucila volvió a sorprenderlo: “Ella no puso el punto final. Tomen sus propias conclusiones”.

Consultada acerca de si siente que la modelo le soltó la mano a su hijo, negó: “Él no necesita que le suelte la mano, ella debería darle una mano”. Respecto a por qué estaría eligiendo el silencio, opinó: “Para destruirlo. Ella debería hablar para que no pase todo esto. Me dan pena los chicos”.

Respecto a las versiones de un supuesto hecho de corrupción y un inminente allanamiento, Lucila aseguró: “Es todo mentira, que lo prueben sino... Allanamiento nunca existió”.