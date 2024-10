Nati Jota dio su opinión sobre la marcha universitaria y abrió el debate

Nati Jota volvió a ser el centro de atención en las redes sociales tras expresar su opinión sobre la reciente marcha universitaria. La influencer, conocida por sus comentarios sinceros y a veces polémicos, generó un intenso debate al explicar los motivos por los cuales decidió no participar de la manifestación, a pesar de apoyar la causa.



"Apoyo la educación pública y gratuita de calidad en nuestro país, y apoyo la marcha de hoy", escribió Jota en su cuenta de X. Sin embargo, aclaró que no asistiría debido a que "esos espacios" no la representan y no se siente cómoda con los "cánticos y consignas" de partidos políticos.

Esta postura generó una ola de reacciones encontradas entre sus seguidores. Mientras algunos la apoyaron, argumentando que cada persona tiene el derecho a expresar su opinión y a elegir en qué causas participar, otros la criticaron duramente, acusándola de tibia y de no comprender la importancia de la causa.

"Atentamente, una mujer que jamás piso una universidad", "Está bien salir de esa comodidad, pero decir que la marcha pertenece a un partido es errado", "No Nati, no sos tibia. No entendés que la causa es más importante que vos", fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer.



Un nuevo capítulo en la polémica:

Esta no es la primera vez que Nati Jota se ve envuelta en una polémica en las redes sociales. Hace poco, la influencer generó un intenso debate al expresar su molestia por los constantes elogios sobre su apariencia física. "Me jode que me digan 'sos hermosa'. No soy hermosa, soy normal", escribió en su cuenta de X. Esta vez, la influencer volvió a demostrar que no tiene miedo de expresar su opinión, aunque esto signifique generar polémica.