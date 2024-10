Con la vuelta de Messi, y una sorpresa, Scaloni dio la lista de la Selección argentina

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de futbolistas que serán parte de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Esta vez, la Selección argentina se medirá ante Venezuela, como visitante, y luego recibirá a Bolivia en el Monumental. La novedad saliente es el regreso de Lionel Messi, quien está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América.

El capitán del combinado nacional llegará con buen ritmo de juego teniendo en cuenta que está teniendo mucha actividad con el Inter Miami. Uno de los nombres que llamó la atención es el de Nicolás Paz, futbolista del Como italiano. El nacido en España, que sigue perteneciendo al Real Madrid, ha sido parte de las juveniles y tendrá la posibilidad de ser parte de la mayor.



En cuanto a las bajas, la más importante es la del arquero Emiliano Martínez, debido a que fue suspendido de oficio por dos fechas por el episodio con un camarógrafo en Colombia, en el que le pegó a la cámara mientras se retiraba rumbo al vestuario. Seguramente su lugar sea ocupado por Gerónimo Rulli. Además fueron citados Juan Musso y Walter Benítez.

Los que regresan tras estar ausente en la anterior lista son: Nicolás Tagliafico, fue baja para poder continuar con su puesta a punto tras una corta pretemporada, Leonardo Balerdi y Exequiel Palacios, que regresa al equipo después de una ausencia por lesión. Matías Soulé, Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Valentín Castellanos, Guido Rodríguez y Giuliano Simeone quedaron afuera en esta oportunidad y seguramente tendrán una nueva chance en la siguiente fecha.



Los próximos partidos de la Selección Argentina

- Fecha 9: Venezuela vs. Argentina – Jueves 10 de octubre, 18:00 horas.

- Fecha 10: Argentina vs. Bolivia – Martes 15 de octubre, 21 horas.

- Fecha 11: Paraguay vs. Argentina – a confirmar (Fecha FIFA de noviembre)

- Fecha 12: Argentina vs. Perú – a confirmar (Fecha FIFA de noviembre).