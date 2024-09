Hay 11 detenidos por los incendios forestales intencionales en Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó esta mañana que hay 11 detenidos por los incendios forestales que afectan a la provincia. “Acá hay que dejar absolutamente claro algo: los fuegos, en el 99% de los casos, se inician por mano de hombre”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, indicó que ayer, minutos antes de la llegada del presidente Javier Milei, fue notificado de que en Yacanto, Calamuchita, se encontraba una persona con un encendedor incendiando la zona. “Es absolutamente demencial e inexplicable que alguien vaya y de manera intencional y prenda fuego”, cuestionó.

De acuerdo con el funcionario, quienes procedieron a la aprehensión civil del detenido y lo entregaron a la policía manifiestan que este habría dicho que lo ‘mandaron’. Su teléfono fue secuestrado y la Justicia se encuentra realizando una investigación al respecto.

“Fue filmado por los vecinos y reducido por los bomberos. Lo tuvimos que trasladar a Córdoba porque no teníamos lugar para ponerlo porque verdaderamente lo iban a buscar. Fue realmente una situación violenta”, añadió Quinteros.

“No hay acción de la naturaleza, no hay vientos que corten cables que puedan generar que una chispa inicie un incendio o tormentas eléctricas que lo hagan, porque hace mucho que no llueve y nuestra previsión climática es muy mala para los próximos meses”, detalló. En esa línea, para el funcionario los incendios pueden ser accidentales -“por alguna acción negligente”- o intencionales.

Respecto a si los 11 imputados actuaron de forma aislada o mantienen un vínculo, aseguró que “a priori” no habría una relación entre ellos. “En principio diría que no. Probablemente no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”, concluyó.

El incidente en Villa Yacanto, que fue registrado en video, ocurrió en la Ruta Provincial N° 228 cerca de las 14:30 horas del miércoles, cuando los habitantes de la región redujeron a un hombre al costado del camino y dieron aviso a la policía sobre el inicio de un nuevo foco ígneo. De esta manera, los bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas y los agentes policiales detuvieron al acusado de ser el responsable del hecho.

Como consecuencia de la grave situación desatada por los múltiples incendios activos en la provincia, los vecinos intentaron agredir al hombre pero un grupo de empleados municipales lo resguardaron y lo trasladaron hacia el dispensario de Yacanto. Finalmente, los oficiales lo pusieron a disposición de la Justicia y permanecerá bajo arresto hasta nuevo aviso.

A pesar de que la identidad del sospechoso fue mantenida bajo reserva, se confirmó que el acusado tiene 37 años y es oriundo de la localidad de La Carbonada, situada en el Departamento Santa María. Según la información publicada por ElDoce.tv, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, más aún restaría que este fuera indagado por el fiscal a cargo de la causa. Sobre todo, porque el hombre había dicho: “A mí me mandaron, me pagaron”, al momento de ser detenido.