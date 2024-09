Un hombre de 35 años fue condenado a diez años de prisión por abusar sexualmente de su hija. La madre de la menor radicó la denuncia en julio de 2022, en la Comisaría Octava de barrio Santa Lucía, luego de recibir una serie de mensajes de whatsapp de su hija. En ellos, la joven le relataba que su padre abusaba sexualmente de ella desde hacía tiempo. Y le pedía perdón por no haber hablado antes. “El me decía que no cuente nada porque si no te iba a dejar, o me aseguraba que no lo volvería a hacer”, manifestó la menor.

El juez Leonardo Gabriel Feans, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, encontró al sujeto autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de realización agravado por el vínculo y la guarda, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la guarda, en concurso real.

El juez privó al imputado de la responsabilidad parental respecto a la menor víctima. Dispuso además que se mantenga el arresto domiciliario del condenado con control de la UADME (Unidad del Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico) y consigna policial fija.