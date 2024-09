El nuevo problema que se le sumó a Moritán en medio de su crisis con Pampita: "Probablemente deje el Ministerio"

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain están atravesando uno de los momentos más complicados en su relación luego de los rumores que fueron creciendo con el correr de las semanas. El propio político salió a dar declaraciones expresando que no estaban en un buen momento pero que no había una separación aunque si confirmó una crisis en la pareja.



"No va a haber nada más claro y más verdadero que más puro que la acción misma. Si esto tiene que ser, nos van a ver como siempre nos vieron. Y si no tiene que ser, será una tristeza, pero es parte de la vida. A veces las cosas no son como uno las sueña", expresó en Poco Correctos (el trece).



Muchos esperaban que la modelo también hable al respecto, sin embargo ella no ha emitido ningún comentario al respecto. Salvo una interacción en la red social X (ex Twitter) con la cuenta de LAM donde expresaron que había puesto un supuesto like lo cual ella desmintió.

Las cosas van cada vez peor para García Moritán, ya que este problema personal y amoroso que tiene con su esposa estaría interviniendo con su vida laboral. En Socios del espectáculo dieron detalles sobre esto y expresaron que están buscando una salida al empresario del Ministerio de Desarrollo Económico que dirige.

"No sabemos cuánto margen tiene para seguir haciendo que su vida personal no invada profesional. La tarea de él es tener contacto directo en la calle con comerciantes y emprendedores", comenzó contando Adrián Pallares respecto a la situación que actualmente pasa el político.

Luego agregó: "Lo privado está afectando su vida pública. Con lo cual entre todos están viendo, inclusive García Moritán una salida elegante. Tal vez no sea mañana o pasado, pero que prontamente deje ese Ministerio... Tal vez lo pasan a otro lado". Mientras que Rodrigo Lussich expresó que estarían buscando bajarle el perfil político".