Leandro Paredes confirmó que será papá otra vez

El jugador de la Selección argentina, Leandro Paredes estuvo de invitado en el living de Susana Giménez junto a Rodrigo De Paul, y durante la entrevista, la diva de los teléfonos metió la pata e hizo que el futbolista de Roma confirmara en su programa que será padre nuevamente. Ahora, compartió el tierno momento cuando se enteraron que se agranda la familia.

En un divertido intercambio, la rubia le consultó al ex – Boca si estaba casado y fue cuando mencionó la espera de un nuevo bebé. “Sí, no lo había contado todavía”, contestó con una sonrisa y un poco nervioso por haber trascendido la noticia que aún no había hecho pública.

Después de tanta espera, finalmente el mediocampista y su esposa, Camila Galante, compartieron con sus seguidores que finalmente están esperando su tercer hijo. La pareja ya es padre de Victoria y Giovanni, de 10 y 7 años, respectivamente.

En un video la pareja mostró la reacción de ambos y cómo vivieron el momento en que se hicieron el test de embarazo y que finalmente dio positivo: “Ahora sí. Te esperamos tanto, mi amor. Que Dios te proteja y llegues lleno de salud. Esta familia te espera con mucho mucho amor y felicidad”.

“Tenes unos hermanitos muy ansiosos. Te amamos”, escribieron junto a la filmación que está acompañada con la canción Para Siempre interpretada por Oriana Sabatini.

Rápidamente, los compañeros de la Scaloneta y su esposas y familiares respondieron con muchos mensajes de felicidad.