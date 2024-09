Micky Rodríguez confirmó que no estará en el regreso de Los Piojos

En la publicación, "Micky" Rodríguez cuenta que más adelante brindará detalles de los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión pero también comenta varias cuestiones que habrían alimentado su malestar, entre las que se cuentan el anuncio del retorno, a través de una cuenta oficial de la banda, sin que se le haya consultado.

"Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta “los piojos oficial”, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido, nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban".

El miembro fundador del grupo de Los Piojos expresó: "Si mi silencio fue cómplice pido disculpas, quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Me enteré por las redes".

Luego de informar que es una decisión que implicó "mucha tristeza" y "mucho dolor", "Micky" Rodríguez justifica por qué optó por no ser parte de la mítica banda de rock nacional en su retorno: "Necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo ( Gustavo Kupinski, el guitarrista de la banda que murió en un accidente de tránsito en 2011), que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso".