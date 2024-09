La China Suárez rechazó que su hija trabaje con Cris Morena

La artista China Suárez reveló que su hija no tiene intenciones de destinar su vida en la actuación como lo hizo su madre y también su padre, Nicolás Cabré. Sucede que Cris Morena le pidió que Rufina forme parte de Margarita, la nueva producción, y ella se negó con un argumento claro.

La artista empezó su carrera con la productora en distintas novelas, luego tuvo su pico con Casi Ángeles, donde formó la banda con la que giró, pero luego decidió abocar su profesión a la actuación. Pero sus inicios fueron con Cris Morena.

Por su parte, Cabré también es actor y fue galán en muchas tiras, se abocó al humor en otras, pero siempre protagonista en las ficciones argentinas. De hecho, allí conoció a la China y comenzaron su romance del que devino Rufina.

Fue entonces que, con esos antecedentes, la productora le pidió a Rufina: “Me la pidió hace un par de años. Compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘Por favor la quiero a Rufina'. Y fue un rotundo 'no'”.

“La decisión fue de Nico (Cabré), de Rufi y mía. Fue anecdótico porque a Rufi no le interesa. Mi mamá (Marcela Riveiro) todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, reveló en una entrevista a Clarín.