García Moritán reveló qué hicieron con Pampita cuando surgieron los rumores de infidelidad con Marcela Pagano

Roberto García Moritán rompió el silencio, desmintió los rumores de separación de Pampita y aclaró que si bien tuvieron una crisis matrimonial, no hubo terceros en discordia. Al aire de Poco Correctos (eltrece), el ministro de Desarrollo Económico aseguró que no le fue infiel a su esposa y reveló que intentó comunicarse con Marcela Pagano, con quien lo vincularon.



Cuando le preguntaron si estas especulaciones eran un “vuelto político”, el funcionario fue contundente: “Hace mucho tiempo lo peor de nuestra humanidad se metió en la política. Y esa es una de las batallas en las que no me voy a rendir nunca. Digan lo que digan, voy a seguir peleándola”.

Acto seguido, detalló: “Yo quise hablar anoche con Marcela. La llamé, estaba con Caro. No pudimos, pero hoy hablé con alguien muy cercano a ella y me decía lo mismo, que esto no venía por mí, sino por el lado de ella. Hay mucha mala leche en la política”.

Este jueves, Roberto García Moritán rompió el silencio en medio de los rumores de separación con Carolina “Pampita” Ardohain. El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en sus redes sociales y desmintió las especulaciones sobre su matrimonio.

“No existe ni infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados”, comienza el texto publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, el político siguió: “Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra familia”. Por último, cerró con un pedido a los usuarios de las redes sociales y el periodismo de espectáculos: “Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”.