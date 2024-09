Se recuerda reforzar las medidas para la seguridad alimentaria durante el Milagro

El Ministerio de Salud Pública de Salta, a través del Programa de Bromatología, insta a la población a extremar los cuidados en la preparación y consumo de alimentos durante las festividades del Señor y la Virgen del Milagro. El objetivo es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos como salmonelosis, hepatitis A, síndrome urémico hemolítico, intoxicación alimentaria, etc., que se producen por la ingesta de alimentos o agua contaminados.

Es por eso que se recuerda a la población los cuidados que se deben tener a la hora de preparar sándwiches, pizzas, dulces, jugos, etc., para ofrecer a los peregrinos que llegan a Salta con motivo de las festividades religiosas del Milagro.

En ese sentido, se destaca la importancia de que los alimentos y bebidas con los que se los recibe sean manipulados de manera responsable, teniendo sumo cuidado en la preparación y conservación, observando medidas de higiene en todo momento.

Una de las formas de prevenir enfermedades que ingresan al organismo a través de los alimentos, es la correcta manipulación de los mismos, lo que implica cuidados en todo el proceso, desde la producción de las materias primas hasta que llegan a la persona que los consume.

Algunas medidas para asegurar la inocuidad de los alimentos son:

Correcta higiene de manos, con agua y jabón, antes y durante la manipulación de los alimentos.

Lavado de frutas y verduras con agua segura.

Higiene de los elementos de cocina, como cuchillos, tablas, mesas, etc.

Proteger los alimentos de moscas y otros insectos.

No exponer los alimentos a temperatura ambiente, sobre todo en jornadas calurosas.

No mezclar alimentos crudos con cocidos para evitar contaminación cruzada.

Asegurar la correcta cocción de carnes y huevos.

Evitar el uso de cremas, salsas y mayonesas.

Preparar los jugos con agua segura.

Recomendaciones para los peregrinos:

·Lavarse bien las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol en gel antes de comer y después de ir al baño.

·Llevar una botella de agua segura para mantenerse hidratado durante el recorrido.

·Consumir alimentos preparados, como sándwiches o viandas, inmediatamente después de recibirlos.

·Evitar alimentos crudos o poco cocidos, priorizando opciones que hayan sido sometidas a una cocción completa.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación