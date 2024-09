Se reanuda la Liga Profesional clásico Racing-Boca

Luego de la doble fecha FIFA de Eliminatorias, este viernes se reanuda la Liga Profesional de Fútbol 2024 con la fecha 14, que se extenderá desde el viernes 13 hasta hasta el lunes 16 de septiembre con varios partidos destacados.

El viernes, River recibirá a Atlético Tucumán en busca del primer triunfo en el torneo local desde la vuelta de Marcelo Gallardo como entrenador. El sábado, en tanto, todas las miradas se las llevará el clásico entre Racing y Boca, en Avellaneda.

El líder del torneo es Vélez, que el sábado visitará a San Lorenzo con la intención de seguir en lo más alto.

En la tabla anual, Vélez está en la cima con 52 puntos, seguido por Talleres con 47 y Boca con 46. Hasta el momento, serían los tres clasificados a la Copa Libertadores 2025.

En cuanto a la clasificación a la Sudamericana, quedaron cerca Godoy Cruz con 46 unidades, Racing con 45 y River con 45. Además, se les suma Unión con 43, Instituto con 41 y Lanús con 41 puntos.

Estudiantes, último campeón de la Copa de la Liga Profesional tiene 43 puntos en la tabla y ya está clasificado a la Copa Libertadores 2025. Al máximo torneo continental irán también, los tres mejores de la tabla, los campeones de la actual Liga Profesional y la Copa Argentina, lo que puede liberar cupos.

Fixture de la fecha 14 de la Liga Profesional

Viernes 13 de septiembre

15.00: Deportivo Riestra vs. Huracán

18.30: Central Córdoba (SdE) vs. Instituto

18.30: Lanús vs. Unión

21.00: River vs. Atlético Tucumán

Sábado 14 de septiembre

15.00: San Lorenzo vs. Vélez

17.30: Racing vs. Boca

20.00: Belgrano vs. Independiente

20.00: Tigre vs. Gimnasia

Domingo 15 de septiembre

15.00: Estudiantes vs. Platense

15.00: Godoy Cruz vs. Sarmiento

17.30: Rosario Central vs. Talleres

20.00: Argentinos vs. Newell’s

Lunes 16 de septiembre

15.00: Barracas Central vs. Banfield

21.00: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia